Adana'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Adnan Gökçe'nin kullandığı 01 EVA 42 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi kavşağında Günay Çertmek yönetimindeki 01 DT 432 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, şoförler Gökçe ve Çertmek ile aynı araçta bulunan Çetin Gömlek yaralandı.



Yaralılar, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezine kaldırıldı.