Adana'da Trafik Kazası: 2 Yarlı
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Adana'da Trafik Kazası: 2 Yarlı

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana'da Trafik Kazası: 2 Yarlı

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ufuk Avcı yönetimindeki 01 AG 118 plakalı otomobil, Mithat Paşa Bulvarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Avcı ile İrem Atmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan otomobilde gaz kaçağının olması nedeniyle bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, aracın elektrik aksamını keserek durumu kontrol altına aldı.

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