Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Demirtaş Mahallesi'nde A.S.Y. yönetimindeki 01 B 2421 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyir halinde olan polis aracı çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet de bir kişiye çarptı.

Kazada, sürücü A.S.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, polis ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yumurtalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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