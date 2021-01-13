Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
13.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:10
Adana'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adana'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 34 COZ 987 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özhan Bulvarı üzerinde H.K idaresindeki 01 YY 438 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri yaralandı. Yaralılar ambulanslarda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney