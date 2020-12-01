Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

01.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:32
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Adana'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Enver Sert idaresindeki 34 CRY 041 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu (TAG) Beyazevler çıkışı yakınlarında Orhan Atay idaresindeki 27 AAZ 090 plakalı hafif ticari araç ile Enes Aslan'ın kullandığı 34 ADA 023 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, Aslan'ın kullandığı kamyonet devrildi.

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Yaralı Enes Aslan ile diğer sürücü Sert, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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