Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
07.08.2020 02:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 03:18

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

İbo Osman Caddesi'nde Gökhan Ç'nin kullandığı 33 NVR 50 plakalı otomobil ile Fırat K. yönetimindeki 01 AEA 645 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Gökhan Ç, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralanan Fırat K'nin ayakta tedavisi yapılırken, Gökhan Ç. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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