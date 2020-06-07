Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
07.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:31
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adnan Kahveci Bulvarı'nda, Mehmet Topçu idaresindeki 01 ACL 64 plakalı otomobili ile Kenan Kuş'un kullandığı 01 YN 600 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kuş ve yolcu konumundaki eşi Yasemin Kuş yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA