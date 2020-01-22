Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

22.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:36
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hayri Akçay yönetimindeki 01 T 1876 plakalı ticari otomobil ile Hilmi Öncel idaresindeki 01 DHH 88 plakalı otomobil, merkez ilçesi 'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan Fatma Öncel ve oğlu Fevzi Öncel, 112 Acil Servis ekibince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüler, ifadesi alınmak üzere 100. Yıl Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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