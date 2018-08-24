Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Adana'da meydana gelen trafik kazasında anne ile oğlu yaralandı.
Adana'da meydana gelen trafik kazasında anne ile oğlu yaralandı.
Hamdullah Oğurtay idaresindeki 01 CPP 61 plakalı otomobil, Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, Özgür Bora Aslan yönetimindeki HD GS 1090 Danimarka plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücülerinden Oğurtay ile beraberinde bulunan annesi Hamide Oğurtay yaralandı.
Yaralılardan Hamide Oğurtay Adana Şehir, oğlu Hamdullah Oğurtay ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.