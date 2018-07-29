Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Adana'da otomobilin park halindeki başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana'da otomobilin park halindeki başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Melis Avcı'nın kullandığı 01 GA 664 plakalı otomobil, merkez Çukurova İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, önce kaldırıma ardından da park halindeki 01 JU 325 plakalı otomobile çarptı.
Kazada Avcı ile aynı araçta bulunan Çağlar Diker yaralandı.
Yaralılardan Avcı, olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Hastanesine Diker ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yerinde yapılan çalışmanın ardından otomobiller, çekicilerle bulundukları yerden kaldırıldı.