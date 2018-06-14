Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana'dan Gaziantep istikametine giden İrfan Korkmaz kontrolündeki 33 N 7981 plakalı minivan, Yüreğir otoban çıkışında Ümit Akkuş iradesindeki 32 HN 037 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minivanda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

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