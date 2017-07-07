Adana'da Trafik Kazası 2'si Çocuk 10 Kişi Yaralandı

Adana'da Trafik Kazası 2'si Çocuk 10 Kişi Yaralandı

Adana'da trafik kazası 2'si çocuk 10 kişi yaralandı(Tür: Yurt)

Adana'da trafik kazası 2'si çocuk 10 kişi yaralandı

(Tür: Yurt)