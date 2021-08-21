Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
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Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı üzerinde 01 EYC 73 plakalı henüz ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çöp kutusuna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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