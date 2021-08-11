Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, R.D. yönetimindeki 33 SL 076 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BY 7284 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü R.D'nin yaralandığını belirledi.
R.D. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın