Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
24.02.2021 00:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 00:06
Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bekir Özku (36) idaresindeki 06 ABB 79 plakalı otomobil, Şahin Özbilen Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Özkul yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur