Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
23.02.2021 21:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:36
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre Türkeli Mahallesi Ağlıboğaz Çaddesi üzerinde Eyüp Özgan yönetimindeki elektrikli bisiklete bir otomobil çarparak kaçtı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Özgan, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı