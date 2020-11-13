Trafik kazası: 1 yaralı
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Trafik kazası: 1 yaralı

13.11.2020 21:09 | Son Güncelleme: 13.11.2020 21:31

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre İsmail Aydın idaresindeki 01 FB 770 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şehir Hastanesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Turhan Adamhasan'ın kullandığı 06 YV 426 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Yaralanan sürücü Aydın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hasar gören otomobil olay yerinden çekildi.

Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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Trafik kazası: 1 yaralı
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