Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
31.10.2020 19:25 | Son Güncelleme: 31.10.2020 19:30
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zafer Baz yönetimindeki 01 AFT 306 plakalı motosikle ile Hazar Akalın idaresindeki 01 AFP 721 plakalı otomobil, Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan Zafer Baz, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın