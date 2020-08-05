Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki traktöre otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Ali Gözükara idaresindeki 80 EF 760 plakalı otomobil, Çandık Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Tahir Şahan idaresindeki 01 EP 109 plakalı traktöre arkadan çarptı.
05.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:11
Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki traktöre otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Ali Gözükara idaresindeki 80 EF 760 plakalı otomobil, Çandık Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Tahir Şahan idaresindeki 01 EP 109 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Gülendam Avcı (54) yaralandı.
Yaralı, özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA