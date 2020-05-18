Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
18.05.2020 21:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:08
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 56 AU 881 plakalı otomobil Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi civarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Araçta sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA