Adana'da trafik kazası: 1 Yaralı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler mevkisinde Murak Akkor yönetimindeki 01 ADR 516 plakalı otomobil refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola kenarına savrulan Akkor araçta sıkıştı.
Olay yerine gelen AFAD ekipleri Akkor'u sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralanan Akkor 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.