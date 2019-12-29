Adana'da trafik kazası: 1 Yaralı
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Adana'da trafik kazası: 1 Yaralı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

29.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:48
Adana'da trafik kazası: 1 Yaralı

'nın merkez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler mevkisinde Murak Akkor yönetimindeki 01 ADR 516 plakalı otomobil refüje çarptı.


Çarpmanın etkisiyle yola kenarına savrulan Akkor araçta sıkıştı.


Olay yerine gelen AFAD ekipleri Akkor'u sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralanan Akkor 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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