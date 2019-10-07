Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şakirpaşa Mahallesi Metal Sanayi Sitesi mevkisinde İ.D'nin kullandığı 01 ED 575 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü İ.D. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından açıldı.