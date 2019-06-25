Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobilin ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobilin ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Toros Mahallesi'nde oturduğu sitenin önünde oynayan N.S'nin (9) ayağının üzerinden S.Ç'nin kullandığı 34 SZ 6553 plakalı otomobilin tekeri geçti.
Yaralanan çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü ifadesine başvurulmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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