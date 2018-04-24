Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

ADANA (AA) - Adana'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Celal Zegertaş yönetimindeki 71 EH 717 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı ve daha sonra karşı şeride geçti.

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü Zegertaş, ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.