Adana'da trafik kazası: 1 ölü
Ceyhan-Yumurtalık yolunda elektrik direğine çarpan aracın yanması Ekiplerin yanarak hurda yığınına dönen araç çevresinde inceleme yapması Araç çevresinde güvenlik önlemi alınması Adana'da trafik kazası: 1 ölü ADANA ( AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
12.09.2020 01:11 | Son Güncelleme: 12.09.2020 01:16
Ceyhan-Yumurtalık yolunda elektrik direğine çarpan aracın yanması
Ekiplerin yanarak hurda yığınına dönen araç çevresinde inceleme yapması
Araç çevresinde güvenlik önlemi alınması Adana'da trafik kazası: 1 ölü
ADANA ( AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 GJ 781 plakalı otomobil, Ceyhan-Yumurtalık yolunda elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde inceleme yapan sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA