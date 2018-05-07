Adana'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'da hafif ticari araç, bariyerlere ve ardından park halindeki tıra çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 79 DZ 057 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardından emniyet şeridinde park halinde bulunan 31 RAM 33 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın arka koltuğunda oturan Niyazi V. dışarı fırladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç sürücüsü ve ön koltukta oturan yolcuyu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yerde hareketsiz yatan Niyazi V.'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Niyazi V.'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza yapan aracın Ankara'dan Gaziantep'e gittiği öğrenildi. - ADANA