Adana'da trafik kazası: 1 ölü,17 yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Suriyelilerin bulunduğu minibüsün bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Suriyelilerin bulunduğu minibüsün bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adana-Şanlıurfa otoyolunun Ceyhan ilçesi Altıkara Mahallesi yakınında sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 71 KE 611 plakalı Suriye uyruklu 24 kişiyi taşıyan minibüs kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada, Sandı Galef olay yerinde hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Yaralılardan 13'ü Ceyhan, 4'ü Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.