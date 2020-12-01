Son dakika... Trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika... Trafik kazası: 3 yaralı

01.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:10

Son dakika haber... Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mehmet T'nin kullandığı 01 HZ 252 plakalı otomobil, Ceyhan Asri Mezarlığı kavşağında refüje çarptı.

Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Mustafa T. yaralandı.

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112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer bir kazada ise Yusuf Muhammed E'nin kullandığı elektrikli bisiklet, Adnan Menderes Bulvarı Çamlıyol üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Emine O'ya, ardından park halindeki 01 VE 400 plakalı araca çarptı.

Kazada bisiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Serap E. ve yaya Emine O. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika... Trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika... Trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika... Trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika... Trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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