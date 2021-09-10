Adana'da trafik ekipleri okul çevrelerinde uygulama yaptı
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Adana'da trafik ekipleri okul çevrelerinde uygulama yaptı

Adana'da trafik ekipleri okul çevrelerinde uygulama yaptı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için kavşaklarda ve okul çevresinde uygulama yaptı.

Adana'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için kavşaklarda ve okul çevresinde uygulama yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılının açılmasıyla oluşan araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla kent genelindeki okullarda, arterler ve kavşaklarda önlem aldı.

Ekipler, Turgut Özal, Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı, Mustafa Kemal Paşa bulvarlarındaki kavşaklar ile D-400 karayolunda trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Trafik akışının sağlanması için sürücüleri yönlendiren ekipler, trafik ışıklarında bekleyen bazılarına da kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.

54 kavşakta ve farklı yerlerdeki uygulamaya 146 trafik polisi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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