Adana'da trafik ekipleri okul çevrelerinde uygulama yaptı

Adana'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için kavşaklarda ve okul çevresinde uygulama yaptı.