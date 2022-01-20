Adana'da trafik denetimlerinde 462 sürücüye 328 bin lira para cezası
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 462 sürücüye 328 bin lira para cezası uygulandı.
ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 462 sürücüye 328 bin lira para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki sorumluluk sahasında 1-13 Ocak'ta trafik denetimleri gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 46 bin 614 araç kontrol edildi, 462 sürücüye 328 bin lira para cezası verildi.
Eksiklikleri tespit edilen 130 araç da trafikten men edildi.
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri