Adana'da trafik denetimlerinde 462 sürücüye 328 bin lira para cezası - Haberler
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Adana'da trafik denetimlerinde 462 sürücüye 328 bin lira para cezası

Adana'da trafik denetimlerinde 462 sürücüye 328 bin lira para cezası
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 462 sürücüye 328 bin lira para cezası uygulandı.

ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 462 sürücüye 328 bin lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki sorumluluk sahasında 1-13 Ocak'ta trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 46 bin 614 araç kontrol edildi, 462 sürücüye 328 bin lira para cezası verildi.

Eksiklikleri tespit edilen 130 araç da trafikten men edildi.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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