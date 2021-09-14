Adana'da trafik denetimleri yapıldı

Adana'da emniyet ve jandarma ekiplerince ağustosta yapılan denetimlerde, 279 bin araç kontrol edildi.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerde 1218 araç trafikten men edildi, 648 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Ağustosta kentte, 534'ü maddi hasarlı, 474'ü yaralamalı ve 3'ü ölümlü olmak üzere toplam 1011 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 7 kişi öldü, 683 kişi yaralandı.