Adana'da Toroslar EDAŞ kadın muhtarları ağırladı
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Adana'da Toroslar EDAŞ kadın muhtarları ağırladı

09.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:54
Adana'da Toroslar EDAŞ kadın muhtarları ağırladı

Adana'daki kadın muhtarlar Toroslar EDAŞ'ı ziyaret etti.

Adana'daki kadın muhtarlar Toroslar EDAŞ'ı ziyaret etti.

Toroslar EDAŞ Adana Bölge Müdürlüğünde firma yetkilileri ile kadın muhtarlar bir araya gelerek, firmanın görev bölgelerine ilişkin istişarelerde bulundu, muhtarlarla bölgede devam eden bakım, onarım ve yatırım konularında bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda, şirket tarafından sürdürülen çalışmaların müşterilere olan faydasının daha da artırılması için kadın muhtarlardan gelen talep ve öneriler, alanda yürütülen çalışmalar değerlendirilmek üzere kaydedildi.

Firma yetkilileri, operasyonel ve teknik süreçlerin tamamlanmasıyla söz konusu taleplerin hızla karşılanacağına dikkati çekerek, elektriğin arzında istenmeyen sorunların tamamen ortadan kaldırılması için bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerine hız kesmeden devam edileceğini belirttiler.

Yetkililer, kurdukları güçlü iletişim ve görev yaptıkları bölgelerde kaliteli ve sürdürülebilir elektrik hizmetinin devamı için sağladıkları destek nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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