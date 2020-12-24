Son dakika haberi | Adana'da torbacılara şafak operasyonu
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Son dakika haberi | Adana'da torbacılara şafak operasyonu

24.12.2020 08:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 08:09

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisleri şüphelilerin bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alıp ardından koçbaşıyla kapıları kırarak evlere girdi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Son dakika haberi | Adana'da torbacılara şafak operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da torbacılara şafak operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da torbacılara şafak operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da torbacılara şafak operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da torbacılara şafak operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da torbacılara şafak operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 08:25:41. #1.14#
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