Adana'da torbacı operayonlarında 13 tutuklama - Haberler
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Adana'da torbacı operayonlarında 13 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel
Adana'da torbacı operayonlarında 13 tutuklama

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına karşı son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 118 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına karşı son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 118 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 6-12 Eylül tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. 94 adrese düzenlenen baskınlarda 118 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 102 kilo 140 gram esrar, bin 768 uyuşturucu hap, 513 gram metamfetamin, 198 gram bonzai, 44 gram eroin, 13 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından sağlandığı değerlendirilen 4 bin 75 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartı ve 90'ı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Adana'da torbacı operayonlarında 13 tutuklama

Adana'da torbacı operayonlarında 13 tutuklama

Adana'da torbacı operayonlarında 13 tutuklama

Adana'da torbacı operayonlarında 13 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri
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