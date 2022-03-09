Adana'da 'torbacı' operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 'torbacı' operasyonu: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da 'torbacı' operasyonu: 3 gözaltı

ADANA'da narkotik polisi, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılara yönelik düzenlediği operasyonda, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

ADANA'da narkotik polisi, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılara yönelik düzenlediği operasyonda, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1134 sentetik ecza, 3,52 gram esrar ve 0,70 gram bonzai ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 6 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, belirlenen 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 1134 sentetik ecza maddesi, 3,52 gram esrar ve 0,70 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi.


Adana'da 'torbacı' operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da 'torbacı' operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da 'torbacı' operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da 'torbacı' operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da 'torbacı' operasyonu: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Narkotik, Bonzai, Esrar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title