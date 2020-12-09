- Adana'da torbacı operasyonu

- Adana'da torbacı operasyonu Şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi Adana'da şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.