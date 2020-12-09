- Adana'da torbacı operasyonu
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- Adana'da torbacı operasyonu

09.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:55

- Adana'da torbacı operasyonu Şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi Adana'da şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

- Adana'da torbacı operasyonu

Şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalara başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında şüphelilere ati olduğu değerlendirilen 5 adrese 8 Aralık günü şafak vakti operasyonu düzenledi.

Belirlenen yerlere baskın düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

- Adana'da torbacı operasyonu
- Adana'da torbacı operasyonu
- Adana'da torbacı operasyonu
- Adana'da torbacı operasyonu
- Adana'da torbacı operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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