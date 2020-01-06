Adana'da torbacı operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Adana'da torbacı operasyonu - Haberler

Adana'da torbacı operasyonu

Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

06.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:14
Adana'da torbacı operasyonu

'da sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ve Seyhan ilçesine bağlı 4 mahallede torbacı diye tabir edilen şahısların sokakta uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Harekete geçen adreslere baskın yaptı. Polis yaptığı baskında 4 şüpheliyi uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına aldı. Polis yaptığı aramada 782 gram bonzai, 100 adet hap ve 0.76 gram metamfetamin ele geçirdi.


Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler