Adana'da toprak kayması nedeniyle dinlenme tesisi binası yan yattı
Haberler » Güncel » Adana'da toprak kayması nedeniyle dinlenme tesisi binası yan yattı - Haber

Adana'da toprak kayması nedeniyle dinlenme tesisi binası yan yattı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, toprak kayması nedeniyle bir dinlenme tesisinin binası yan yattı.

11.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:54
Adana'da toprak kayması nedeniyle dinlenme tesisi binası yan yattı

'nın merkez ilçesinde, toprak kayması nedeniyle bir dinlenme tesisinin binası yan yattı.

Menekşe Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'ndaki dinlenme tesisi yakınlarında, toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması nedeniyle dinlenme tesisinin binası yan yattı. Bu sırada, bölgedeki bir elektrik direği de yıkıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler