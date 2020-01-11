Adana'da toprak kayması nedeniyle dinlenme tesisi binası yan yattı

11.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:54

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, toprak kayması nedeniyle bir dinlenme tesisinin binası yan yattı.

Menekşe Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'ndaki dinlenme tesisi yakınlarında, toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması nedeniyle dinlenme tesisinin binası yan yattı. Bu sırada, bölgedeki bir elektrik direği de yıkıldı.

Kaynak: AA