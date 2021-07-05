Adana'da toprağa gömülü 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adana'da toprağa gömülü 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da toprağa gömülü 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da, polis operasyonunda, iş yerinin bahçesine gömülü tanklar içinde 6 bin 470 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

ADANA'da, polis operasyonunda, iş yerinin bahçesine gömülü tanklar içinde 6 bin 470 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtı köpek kulübeleriyle kamufle eden Ü.D. ile A.A., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki iş yerinde gümrük kaçağı akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında, yakıt tanklarının, iş yerinin bahçesinde gömülü olduğu ve köpek kulübeleriyle kamufle edildiği saptandı. Dedektörle tespit edilen alanda, iş makineleriyle yapılan kazıda çıkarılan yakıt tanklarında 6 bin 470 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda Ü.D. ile A.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana'da toprağa gömülü 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da toprağa gömülü 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da toprağa gömülü 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da toprağa gömülü 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da toprağa gömülü 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da toprağa gömülü 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da toprağa gömülü 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da toprağa gömülü 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da toprağa gömülü 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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