Adana'da, toplu taşımada 'koronavirüs' önlemi isteği Adana'da, toplu taşımada 'koronavirüs' önlemi isteği ADANA'da, olası koronavirüs vakalarına karşı özel halk otobüsü ve minibüslerde önlem alınmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Adana'da, toplu taşımada 'koronavirüs' önlemi isteği

ADANA'da, olası koronavirüs vakalarına karşı özel halk otobüsü ve minibüslerde önlem alınmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs dünyanın pek çok ülkesine yayılırken, Türkiye'de de görüldü. Yakın temas, öksürük, aksırık, tokalaşma gibi yollarla yayılan virüs, insanların kalabalık olduğu mekanlarda tedirginliğe neden oldu. Adana'da vatandaşlar, özel halk otobüsleri, minibüsler ve pek çok durakta önlem alınmamasına tepki gösterdi. Otobüsünde koronavirüse karşı özel dezenfekte çalışması yapmadıklarını dile getiren şoför Ahmet Selim, kendilerince temizlik yaparak önlem almaya çalıştıklarını kaydetti. Sık sık ıslak mendil kullandığını ve otobüsü akşamları yıkadığını anlatan Selim, 'Maske taksak insanlar yanlış anlayacak. Hapşırırken, öksürürken dikkat ediyoruz, tokalaşmamaya çalışıyoruz. En kısa zamanda bu virüse özel dezenfekte çalışmamız başlayacak" dedi.

Çukurova Üniversitesi öğrencisi Kongo Cumhuriyeti vatandaşı İsmail Trauri ise toplum olarak bu virüse karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekerek, "Hayatta en önemli şey sağlık. Öğrenci olduğumuz için her zaman otobüslere biniyoruz ama sürekli ellerimizi yıkıyoruz" diye konuştu.

OTOBÜSLER ÇOK KALABALIK

Öğrenci Hale Vatansever de otobüslerde ve duraklarda virüse karşı dezenfekte sistemi bulunmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"İnsanlar yeterince dikkat etmiyorlar. En basiti, hapşırdığımız zaman ağzımızı elimizle değil kolumuzla kapatmamız lazım ama dolmuşta birçok kişi görüyorum ulu orta hapşırıyorlar, kapatmıyorlar. Otobüsler de çok kalabalık, tıkış tıkış. Virüs olsa yayılması çok müsait. Televizyonda görmüştüm, bazı yerlerde değişik dezenfektanlarla dezenfekte yapılıyor. Adana'da da o şekilde yapabilirler bence. Kesinlikle duraklarda da olmasını isterim."

İbrahim Oğraş ise belediyelerin tek başına önlem almasıyla salgınların önlenmeyeceğini belirterek, vatandaşların da mutlaka hijyen kurallarına uyması gerektiğini anlattı.

Kaynak: DHA