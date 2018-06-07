Adana'da Toplu Taşımacıların Kavgası! 200 Kişi Birbirine Girdi
Adana'da dolmuş ve halk otobüsü şoförleri arasında güzergah meselesi yüzünden pompalı tüfekli, taşlı sopalı kavgada 200 kişi birbirine girdi.
Adana'da minibüs ve otobüs hattı sahiplerinin güzergah tartışması, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 kişi birbirine girerken, tarafları, bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ayırdı.
GÜZERGAH YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR
Olay, saat 11.30 sıralarında Mavibulvar ve Türkmenbaşı Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. Kent içi yolcu taşımacılığı yapan Yeşilevler Kooperatifi üyesi minibüsçülerle, halk otobüsü üyeleri güzergah yüzünden tartıştı.
BİR ANDA 200 KİŞİ TOPLANDI
Her iki tarafında kendi üyelerini çağırmasıyla yaklaşık 200 kişi aynı bölgede toplandı. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran tarafları bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ayırdı. 1 kişinin başından, çok sayıda kişi de hafif yaralandı.
POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI
Kavgada bazı otobüs ve minibüslerde zarar gördü. Her iki tarafta birbirini suçlayan açıklamalar yaparken, polisin bölgedeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor.
Olay yerinden görüntüler;
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BÜYÜKŞEHİRİN BLD HATALARI HEP BUNLAR. . . . İLK ÖNCE SOYMAYI BIRAKSALAR İŞLERİNİ YAPACAKLARDA SOYA SOYA BİTİREMEDİLERCevap Yaz Yayından Kaldır
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cehalet her yerde var bır iki değil ki nasıl gelişecez bu sekılCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SAVAŞA GİDİYORLAR SANKİ ŞU HALE BAKCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ŞAŞIRDIKMI TABİKİ HAYIR.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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KOÇ ADANA. . . HABER OLMAYA BAŞLADILAR BEYA SONUNDA. . . Bİ ARA BOŞLUK OLMUŞTU PANIK OLMUŞTUK. . TAMGAZ DEVAM ADANAAA. .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır