Adana'da Toplu Taşıma Araçlarına Denetim

Adana'da trafik polisleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs ve midibüs ve otobüslere yönelik denetim yaptı.



Ekipler, denetimlerde sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıklarını ve fazla yolcu taşıyıp taşımadıklarını kontrol etti.



Öte yandan, sürücülerin ve araçların sorgulaması yapıldı.