Adana'da toplantı ve gösteri 3 gün süreyle yasaklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama gibi etkinliklerin 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama gibi etkinliklerin 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesi için tedbirlerin alınmasına devam edildiği belirtildi.

Teröristlerin güvenlik güçlerine, vatandaşlara silahlı ve bombalı saldırılarda bulunduğunun anımsatıldığı açıklamada, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı, gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması gibi etkinliklerde temel hak ve özgürlüklerin istismar edildiği vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve halk sağlığının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 31 Ekim tarihi saat 00.01'den başlayarak 2 Kasım tarihi saat 23.59'a kadar ilimizde gerçekleşmesi muhtemel açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik gibi her türlü eylem ve etkinliklerin ilimiz genelinde yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu