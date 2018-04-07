Adana'da Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kılıçlı Mahallesi'ndeki Kozan Caddesi'nde Efe Varan'ın kullandığı 01 DCM 91 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat A. yönetimindeki 01 Y 9036 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Can-Kur ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan tır şoförü Murat A, hastanede tedavi altına alındı.
Varan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.