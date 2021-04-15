Tırın taşıdığı elektrik direği üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Tırın taşıdığı elektrik direği üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da tır dorsesinde yüklü elektrik direğinin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adana'da tır dorsesinde yüklü elektrik direğinin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü yaralandı.

Veysi Akkuş idaresindeki 21 KK 211 plakalı tırın dorsesinde yüklü elektrik direği, araç merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde seyir halindeyken Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu alt geçidine takıldı.

Elektrik direği, Cevahir Kolkok idaresindeki 80 EP 570 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Hafif yaralanan Kolkok, yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

Büyük hasar oluşan otomobil, çekiciyle kaldırıldı.

Tırın taşıdığı elektrik direği üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Tırın taşıdığı elektrik direği üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Tırın taşıdığı elektrik direği üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Tırın taşıdığı elektrik direği üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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