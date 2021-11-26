Tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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Tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da devrilen tırın şoförü yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da devrilen tırın şoförü yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda Furkan Atak idaresindeki 02 ABB 786 plakalı yem yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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