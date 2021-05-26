Adana'da tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
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Adana'da tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Adana'da tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tırın çarptığı elektrikli bisikletin 13 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tırın çarptığı elektrikli bisikletin 13 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Ö.Y. idaresindeki 31 PR 557 plakalı tır, Güney Kuşak Bulvarı ile Saydam Caddesi'nin kesiştiği yolda, 13 yaşındaki Enes Akbulut'un kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, Enes Akbulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Tırın sürücüsü işlemleri için Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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