Tırda yapılan aramada 46 kilo esrar ele geçirildi
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Tırda yapılan aramada 46 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir tırda, 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

17.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:11

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir tırda, 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine bir tırı durdurarak aradı.

Tırın sürücü koltuğu arkasındaki bölümde, 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.K. (30) ve L.A. (38), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tırda yapılan aramada 46 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: AA

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