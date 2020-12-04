Tırda 77 kilogram eroin ele geçirildi
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Tırda 77 kilogram eroin ele geçirildi

04.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 04.12.2020 09:52

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda bir tırda 77 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda bir tırda 77 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tırla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Ekip, tırı kent merkezinde durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin aracın kabin bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 150 pakette 77 kilogram eroin buldu.

Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru Barış Göl'ün isminin verildiği operasyon kapsamında, araç sürücüsü M.A. (58) gözaltına alındı.

Tırda 77 kilogram eroin ele geçirildi
Tırda 77 kilogram eroin ele geçirildi
Tırda 77 kilogram eroin ele geçirildi
Tırda 77 kilogram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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