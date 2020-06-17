Adana'da tırda 50 bin 300 uyuşturucu hap bulundu, iki zanlı tutuklandı Adana'da bir tırda 50 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir tırda 50 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırda, eğitimli köpekle yapılan aramada 50 bin 300 uyuşturucu hap, 11,25 gram esrar ve 0,92 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş. (59) ve A.T. (56), çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA